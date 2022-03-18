В Госдепе США объяснили, при каких условиях отменят санкций против РФ

В Госдепартаменте США заявили, что смогут отменить большую часть санкций против России. Для этого РФ придётся прекратить спецоперацию на Украине и гарантировать стране суверенитет.

В Госдепе уверили, что санкции против России не принимались как постоянные. Чтобы вернуться к прежним экономическим условиям, Россия должна вывести войска из Украины и вернуть ей "захваченные" территории.

"Мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов", — цитирует позицию Госдепе США РИА Новости.

Представители внешнеполитического ведомства США объяснили, что понимают, как санкции негативно отразятся на простых россиянах. В Госдепе подчеркнули, что их главной целью являются власти России.

В Госдепе предусмотрели, что Россия попытается обойти экономические ограничения с помощью третьих стран. Против государств, которые будут оказывать поддержку РФ и станут "гаванью" для её финансовых средств, будут приниматься меры.

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