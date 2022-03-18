"Нас нельзя напугать": Захарова выступила на концерте в Лужниках

Российский народ нельзя напугать, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступив на концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.

"Мы, страна и народ, которые дорожим и охраняем мир и боремся со злом…, а настоящая и истинная свобода — это свобода от зла. Нас нельзя напугать, потому что мы живём в любви и вере", — сказала она.

Ранее российский журналист Владимир Соловьёв ответил, почему выступление президента России Владимира Путина на митинг-концерте в Лужниках было прервано. Он объяснил, что произошёл технический сбой. Позже это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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