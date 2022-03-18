Эксперт объяснила, почему в России вырос спрос на контрацептивы

Резкий рост спроса на средства контрацепции в России это достаточно предсказуемая ситуация. Такое мнение высказала психолог, специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина, отвечая на вопрос Pravda.Ru, с чем это может быть связано.

Эксперт считает, что, вероятно, вырос спрос не только на товары контрацепции, но ещё и на успокоительное, так как секс, как известно, снижает напряжение.

"Кроме того, что он доставляет удовольствие, снижает психологическое напряжение, которое копится у человека внутри. И таким образом сейчас ситуация неизвестности, неопределенности, когда всё постоянно меняется, мы понимаем, что-то, как мы можем сделать, как мы можем снять напряжение, это с помощью алкоголя (доступные способы), с помощью каких-то успокоительных, и, соответственно, с помощью секса. Поэтому продажа презервативов, естественно, увеличивается", — объяснила психолог.

Ранее СМИ сообщили о том, что россияне начали в больших количествах скупать презервативы. Спрос на изделия вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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