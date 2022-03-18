Ксения Собчак прокомментировала нашумевшую статью в The New York Times Ильи Красильщика про то, что россияне якобы "провалились как нация".
Журналистка, которая отправилась с сыном в отпуск за рубеж, задала вопрос филологам.
"Национализм — это гордость за нацию, тяга к её возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается?" — поинтересовалась Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Телеведущая решила, что правильно делает, воздерживаясь от интервью иностранной прессе при том, что её одолевают журналисты мировых СМИ: CNN, BBC и другие.
"Не хочу быть инструментом ни в чьих руках. И про любовь и про нелюбовь хочу говорить только со своей страной. Это наши с ней, страной, отношения", — выразила свою позицию Ксения Анатольевна.
Илья Красильщик - российский менеджер, бывший муж журналистки Екатерины Кронгауз. В прошлом журналист, редактор и издатель.
Ранее Собчак, что в США нанимают популярных тиктокеров, чтобы они своей аудитории рассказывали о том, что в росте цен на бензин виноват Владимир Путин.
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