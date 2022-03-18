Собчак объяснила, почему опасается давать интервью CNN и BBC

Ксения Собчак прокомментировала нашумевшую статью в The New York Times Ильи Красильщика про то, что россияне якобы "провалились как нация".

Журналистка, которая отправилась с сыном в отпуск за рубеж, задала вопрос филологам.

"Национализм — это гордость за нацию, тяга к её возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается?" — поинтересовалась Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Телеведущая решила, что правильно делает, воздерживаясь от интервью иностранной прессе при том, что её одолевают журналисты мировых СМИ: CNN, BBC и другие.

"Не хочу быть инструментом ни в чьих руках. И про любовь и про нелюбовь хочу говорить только со своей страной. Это наши с ней, страной, отношения", — выразила свою позицию Ксения Анатольевна.

Илья Красильщик - российский менеджер, бывший муж журналистки Екатерины Кронгауз. В прошлом журналист, редактор и издатель.

Ранее Собчак, что в США нанимают популярных тиктокеров, чтобы они своей аудитории рассказывали о том, что в росте цен на бензин виноват Владимир Путин.