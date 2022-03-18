Вика Цыганова не поверила в искренность Баскова: "Вдруг стал патриотом"

Вика Цыганова заявила, что многие российские звёзды "переобулись" после начала спецоперации на Украине. Недоверчиво певица отнеслась к патриотическим заявлениям Николая Баскова.

Цыганова считает, что "Донбасс стал лакмусовой бумажкой" для многих россиян, в том числе и знаменитых.

"Я не верю Баскову, который вдруг стал патриотом. Донбасс стал лакмусовой бумажкой для всех. Это такое "стояние". И некоторые мои коллеги просто "переобулись", — цитирует слова Вики Цыгановой NEWS.ru.

Исполнительница рассказала, как ездила в Крым до референдума, где много тысяч людей кричали: "Фашизм не пройдёт!". Артистка отметила, что не видела там Николая Баскова.

Цыганова сказала, что "лучше бы Басков сидел и молчал, хорошее лицо бы сохранил".

Певица призналась, что восемь лет переживала за судьбу ДНР и ЛНР, давала там концерты и ожидала освобождения от националистов.

"Я была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Надеялась, ждала, что вот-вот начнут освобождать Донбасс. Ведь люди гибли! А он [Владимир Путин] силы копил. Дай бог здоровья нашим ребятам, которые сейчас находятся там!" — заключила артистка.

Ранее Станислав Садальский напомнил Баскову его поцелуй с Веркой Сердючкой. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что золотой голос России просил Леонида Кучму сделать его народным артистом Украины.

Басков очень активно выражает свою позицию по поводу начавшейся спецоперации на Украине.

"В мире началось обострение русофобии — посмотрите как некоторых трясёт, жалко даже, это ж сколько комплексов… а ещё удивительнее, как русофобия может обостряться внутри России. Это посерьёзнее коронавируса вещь", — делился своим мнением певец.

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