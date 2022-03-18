Российский депутат потребовал ввести пожизненный срок за госизмену

Член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил за ужесточение наказания за государственную измену. По мнению российского депутата, за это преступление злоумышленника нужно пожизненно лишать свободы.

"Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности", — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Также политик призвал обратить внимание на граждан, которые осудят подобную инициативу. Как отметил Хамзаев, в наше время жёсткое наказание за госизмену является актуальным. Не стоит к этой теме относиться с "либеральным окрасом", подчеркнул член ГД.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине. При этом лидер нашей страны подчеркнул, что целью миссии не является оккупация чужого государства.

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