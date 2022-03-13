Лука Затравкин высказался о своём задержании полицией: "Статья и штраф"

Наследник живописца Никаса Сафронова Лука Затравкин, которого полиция задержала на Пушкинской площади, рассказал, какое наказание его ждёт за протестную акцию.

30-летний пианист в знак протеста приковал себя ко входу "Макдональдса" в Москве. Разбираться с сыном известного художника пришли стражи правопорядка.

270-ти килограммовый музыкант таким образом выразил своё негодование по поводу бегства с российского рынка американской сети ресторанов "Макдональдс".

Последнее, что сняли очевидцы инцидента, это увод Затравкина представителями полиции.

Позже Лука вышел на связь со своими подписчиками в Instagram и объяснил, что с ним произошло.

"Легко отделался, статья за мелкое хулиганство и штраф. Спасибо всем за тысячи комментариев к новости! Отдельная благодарность сотрудникам полиции за поддержку во время задержания!" — сказал наследник Никаса Сафронова

За мелкое хулиганство, согласно статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 руб.

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