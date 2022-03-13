Газманов прокомментировал слухи о попытках получить гражданство Израиля

Народный артист России Олег Газманов отреагировал на сообщение СМИ о том, что ему якобы отказали в получении израильского гражданства.

Певец с негодованием опроверг слухи о том, что он планирует эмигрировать из страны.

"Буквально вчера появилось сообщение, и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать", — объяснил Газманов в своём Instagram-аккаунте.

Ранее многие информационные агентства сообщили, что Олегу Газманову отказали в предоставлении гражданства Израиля.

Генпрокуратура Украины обвинила певца в призывах к нарушению украинского государственного суверенитета. Против Газманова на Украине завели уголовное дело.

Местом своего временно пребывания выбрали Израиль Ксения Собчак, Иван Ургант, Семён Слепаков, Алла Пугачёва.

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