Эксперт Бедеров заявил о возможной утечке личных данных россиян в Meta

Личные данные российских пользователей Facebook и Instagram после блокировки соцсетей, могут оказаться под угрозой, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По словам эксперта, никто не гарантирует, что приватную информацию "не сольют" в третьи руки.

После заявления Meta о том, что компания не будет блокировать экстремистские сообщения с призывами к насилию в отношении российских граждан, социальные сети утрачивают доверие пользователей. Впрочем, как уточнил эксперт, не только они.

"В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям. Помимо этого пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Пользователи могут использовать VPN-сервисы, чтобы подключаться к заблокированным Сетям, однако, нет никакой гарантии, что личные данные останутся личными, резюмировал Бедеров.

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