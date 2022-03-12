Русскую консерваторию в Париже переименовали из-за русофобии

Наталья Поклонская рассказала о переименовании Русской консерватории имени Сергея Рахманинова на почве русофобии.

На горячую линию Россотрудничества обратилась женщина, которая рассказала о переименовании Русской консерватории имени Рахманинова.

"Вычеркнули слово "Русская". Фамилию Рахманинова оставили — и на том спасибо", — написала Поклонская в своём Instagram-аккаунте.

Ранее оказалось, что школа дополнительного образования "Русская гимназия № 1" стала просто "Гимназией № 1".

Экс-прокурор Крыма призвала зарубежных коллег сохранять здравый смысл.

"При чём здесь Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков и их принадлежность к русскому народу и культуре? Как повлияет вычёркивание из истории их имён? Русский балет, русская классическая музыка, русская литература — это и есть исторический вклад России в мировую культуру, а не медведь, водка и балалайка, которые хотят видеть на Западе", — объяснила Поклонская.

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