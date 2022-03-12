Автопробег в поддержку российских военных прошел в Петербурге

Жители Северной столицы продолжают выражать публичную поддержку жителям Донбасса, пострадавших в результате действий киевского режима. В субботу, 12 марта в центре Петербурга состоялся автопробег. Таким образом участники мероприятия поддержали российских военных, участвующих в специальной операции на Украине.

Как сообщила "Фонтанка", колонна стартовала от ледокола "Красин" на Васильевском острове и проехалась по центру города через Невский проспект. На кузовах автомобилей были размещены флаги России и наклейки с символами Z.

Напомним, 24 февраля Россия приняла решение о проведении спецоперации по защите населения Донбасса. Согласно социальным опросам, большинство граждан страны одобряет инициативу. Ранее портал Live24 сообщал, что также символы Z и V появились на общественном транспорте Петербурга.