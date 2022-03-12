Никас Сафронов не дал в обиду Аллу Пугачёву: "Она поехала лечиться"

Художник Никас Сафронов не верит, что Алла Пугачёва навсегда покинула Россию. Живописец объяснил, когда народная артистка СССР вернётся на родину.

28 февраля Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась в Израиль. Интернет-пользователи заподозрили, что отъезд Примадонны как-то связан с началом спецоперации на Украине.

Алла Борисовна объяснила, что отправилась в отпуск на лечение, и это нельзя назвать эмиграцией. Она уверила, что вернётся на родину и придёт помолиться в церковь, где служит протоиерей Андрей Ткачёв, который заявил, что воздух с стране отчистился после отъезда Пугачёвой.

Никас Сафронов уверен, что словам певицы о скором возвращении можно верить.

"И мы не вправе её осуждать за то, что она поехала лечиться… Она была, есть и будет великой российской певицей. И родина у нее всегда была одна — Россия. Отдохнет и вернётся домой с новыми эмоциями и силами. Думаю, ждать возвращения Аллы осталось недолго. Это случится уже в ближайшее время", — цитирует слова Сафронова "Комсомольская правда".

Поклонники Пугачёвой предположили, что отдых Примадонне понадобился после того, как её мужа Максима Галкина, который опубликовал в своём Instagram-аккаунте призыв к миру, подвергли в России ожесточённой травле.

Ранее телеведущий Иван Ургант подтвердил информацию о том, что отправился в отпуск за границу. Многие звёзды выбирают местом отдыха именно Израиль.

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