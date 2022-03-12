Декан телешколы МГУ назвал способ наказать "сбежавший за границу гламурятник"

Те звёзды российского шоубиза, которые после начала спецоперации на Украине "вдруг стали пацифистами", которым "стыдно за Россию" и поспешили уехать из страны, пожалеют об этих своих поступках.

И дело даже не в том, что сейчас на них обрушилась волна хейта, а на чьи-то концерты зритель отказался приходить. По мнению Виталия Третьякова, руководителя высшей школы телевидения МГУ, есть простой, но очень эффективный способ "проучить гламурятник".

По его словам, российским артистам, показавшим себя выборочными пацифистами, поскольку годами не замечали трагедии Донбасса и вдруг стали слёзы лить в защиту Украины, запретить возвращаться в Россию из их поспешных "эмиграций" не позволит закон.

"Однако, — сказал политолог, выступа в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым", — есть куда более эффективное и в то же время изощренное наказание. Достаточно лишь не пустить их обратно на экран, на сцену, в бизнес. Хотите возвращаться — пожалуйста, но не сможете здесь заработать ни копейки. Они такого культурного, но болезненного наказания точно не ждут".