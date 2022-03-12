Российский сенатор: Meta пожалеют о потере российских пользователей

Доля россиян на интернет-площадках вселенной Meta огромна и руководство, из-за русофобской политики, понесёт потери, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По словам сенатора, решение Генпрокуратуры направить заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией, абсолютно правильное и ожидаемое.

"Русофобия стала политикой этой компании. И они совершенно активно этим пользуются", — написал Джабаров в своём Telegram-канале. — "Я думаю, что владельцы Meta ещё пожалеют о том, что они потеряли такой рынок, как Россия. У нас несколько десятков миллионов пользуются этими аккаунтами".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что россиян возмутило решение владельцев социальных сетей компании Meta разрешить посты с призывами к насилию в отношении граждан России, руководства и военнослужащих.

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