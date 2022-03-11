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Автор Елена Былкина

Ксения Собчак объяснила, как скопировать свой Instagram-аккаунт

Общество

Ксения Собчак поделилась хитростью, которая поможет не потерять информацию в Instagram-аккаунте. Роскомнадзор планирует в ближайшие дни заблокировать Instagram.

Ксения Собчак объяснила, как скопировать свой Instagram-аккаунт

Журналистка объяснила, что жить популярной социальной сети осталось очень недолго.

"Друзья, всё. Официально: в 00 часов 14 марта Инстаграм по требованию РКН блокируют на территории Российской Федераций. Нам дают немного времени на сохранение фото, видео, на "попрощаться”", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Собчак поблагодарила 9 миллионов своих подписчиков и рассказала, как сохранить информацию, которая была ранее опубликована в Instagram.

"Лайфхак — заходите на страничку своего профиля в Инстаграм, нажимайте в правом верхнем углу на полосочки (настройки), там выбирайте пункт "Моя активность”, а затем "Скачать информацию”. На указанную вами почту придет файл-копия вашего аккаунта. Ну внукам там показать или что — вдруг вам это важно", — рассказала Ксения Анатольевна, дав ссылки на другие свои интернет-площадки.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram из-за материалов с призывами к насилию против российских военных.

Ведомство решило дать время владельцам аккаунтов в Instagram для переноса информации в другие соцсети и для уведомления фолловеров.

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INSTAGRAM заблокируют! Будет ли ответственность за VPN???
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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