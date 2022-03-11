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Автор Артём Пермяков

Бывшие узники концлагерей просят передать им помещение редакции "Эха Москвы"

Общество

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей попросили мэра Москвы Сергея Собянина передать помещение закрывшейся редакции радиостанции "Эхо Москвы" под нужды музея.

Бывшие узники концлагерей просят передать им помещение редакции "Эха Москвы"

Об этом Общественной Службе Новостей сообщила Председатель Московского городского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Зинаида Лашук:

"Считаем, что такое решение будет справедливым и знаковым, станет торжеством победы над современными последователями нацизма и их информационно-идеологическими приспешниками.

Более того, уверены, что в данном музее обязательно должна появиться современная экспозиция, посвященная преступлениям украинских националистов на Донбассе и на территории Украины, а также прославляющая и увековечивающая мужество и героизм российских военнослужащих, принимающих участие в денацификации Украины.

В условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции по защите Донбасса и в связи с этим откровенно предательского и пораженческого поведения представителей либеральной "пятой колонны" внутри нашей страны, не может и не имеет права оставаться в стороне от происходящего.

В дни, когда российские военнослужащие с честью и доблестью, проявляя истинные мужество и героизм, выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины — нашей соседской и братской страны, оказавшейся в заложникам у современных последователей германских нацистов, в самой России отдельные представители СМИ и, так называемой, творческой интеллигенции ведут себя, как настоящие коллаборационисты и предатели, которые бьют в спину собственной воюющей армии и своему народу.

Одним из наиболее рьяных и последовательных врагов народа на протяжении долгого времени являлась печально знаменитая радиостанция "Эхо Москвы" во главе с ее главным редактором Венедиктовым. Не один год это "средство массовой дезинформации" вело непримиримую войну со своим народом, своей страной. А когда началась спецоперация по защите Донбасса — традиционно встало на сторону противника и из информационных орудий ударило по своей воюющей армии.

Слава Богу, что у владельцев этой радиостанции возобладал здравый смысл, и своим решением они прекратили ее существование. Но при этом бывшие сотрудники редакции "Эха Москвы", убежденные русофобы и пособники нацистов, остались сидеть в своих же помещениях в центре Москвы, на Новом Арбате, принадлежащих городу. И, больше того, фактически продолжили свою деструктивную информационную работу против государства и народа.

Вместе с тем, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, проживающие в Москве, на протяжении многих лет пытались добиться выделения городом помещений в центре под мемориальный музей, посвященный трагедии нашего детства и в целом — трагедии нашего народа, героически выстоявшего против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Но все, чего нам удалось добиться на сегодняшний день, это выделение небольшого помещения (около 50 кв. м) в одном из культурных центров в Кунцево. Причем не под музей, а под постоянную выставку, с целой кучей обременений, запретов и отсутствием финансовой поддержки на обустройство этой самой выставки".

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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