Слепаков отреагировал на новость о своей эмиграции

Комик Семён Слепаков обрушился с критикой на СМИ, которые назвали его отъезд за рубеж "тайным".

Новость о своей эмиграции Слепакова разозлила. Особенно его раздосадовало то, что весть об его отъезде за границу преподносилась как бегство после начала спецоперации на Украине.

"Пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений". "Не пояснив цель поездки". Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал "Комсомольскую правду", а тут вдруг такой сбой в коммуникации", — язвительно заметил комик в своём Instagram-аккаунте.

Автор иронических песен уверил, что скоро покинет заграницу тоже в тайне ото всех.

"В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления", — написал Слепаков.

Ранее комик обратился к Владимиру Путину. Он вспомнил авторитеты прошлого и попросил оценить всё происходящее на Украине глазами Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, Юрия Никулина.

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