EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Слепаков отреагировал на новость о своей эмиграции

Общество

Комик Семён Слепаков обрушился с критикой на СМИ, которые назвали его отъезд за рубеж "тайным".

Слепаков отреагировал на новость о своей эмиграции

Новость о своей эмиграции Слепакова разозлила. Особенно его раздосадовало то, что весть об его отъезде за границу преподносилась как бегство после начала спецоперации на Украине

"Пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений". "Не пояснив цель поездки". Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал "Комсомольскую правду", а тут вдруг такой сбой в коммуникации", — язвительно заметил комик в своём Instagram-аккаунте.

Автор иронических песен уверил, что скоро покинет заграницу тоже в тайне ото всех.

"В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления", — написал Слепаков.

Ранее комик обратился к Владимиру Путину. Он вспомнил авторитеты прошлого и попросил оценить всё происходящее на Украине глазами Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, Юрия Никулина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Семен Слепаков вслед за другими покинул Россию || Новости Шоу-Бизнеса Сегодня
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы юрий никулин владимир путин семён слепаков владимир высоцкий
Sberbank
Новости
Писатель Поляков о призывах артистов к миру: "Расписались в лояльности к Западу"
Иван Ургант рассказал о своём внезапном отпуске: "Без паники"
Эксперт объяснил, чем можно заменить Instagram
Зеленский намерен безжалостно ввергнуть Украину в хаос, заявил депутат Бородай
Слепаков отреагировал на новость о своей эмиграции
Бывшие узники концлагерей просят передать им помещение редакции "Эха Москвы"
Байден не Джеймс Бонд: и взболтал, и смешал
Украина попытается получить арестованные в Европе резервы России
Украинские националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове
Блогер-астролог отреагировал на блокировку Instagram: "Продолжу развиваться"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Ирина Шлионская Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Мир. Новости мира
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Последние материалы
Писатель Поляков о призывах артистов к миру: "Расписались в лояльности к Западу"
Иван Ургант рассказал о своём внезапном отпуске: "Без паники"
Эксперт объяснил, чем можно заменить Instagram
Зеленский намерен безжалостно ввергнуть Украину в хаос, заявил депутат Бородай
Слепаков отреагировал на новость о своей эмиграции
Бывшие узники концлагерей просят передать им помещение редакции "Эха Москвы"
Байден не Джеймс Бонд: и взболтал, и смешал
Украина попытается получить арестованные в Европе резервы России
Украинские националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове
Блогер-астролог отреагировал на блокировку Instagram: "Продолжу развиваться"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников