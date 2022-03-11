Эксперт объяснил, чем можно заменить Instagram

Часть функционала, который присутствует в Instagram, есть и "ВКонтакте". Но между ними всё же есть и какая-то разница. Так ответил на вопрос Pravda.Ru, чем можно заменить функционал Instagram после его блокировки Роскомнадзором специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Он заметил, что соцсеть "ВКонтакте" и так уже достаточно развита. А отличие Instagram в том, что он создан специально для обмена фотографиями и видеороликами.

"Там присутствует некоторый функционал такой же, как присутствует "ВКонтакте". Но в более лёгкой форме это все представлено в Instagram. "ВКонтакте" есть "мои сообщества" и так далее. А у Instagram нет таких особенностей. Поэтому Instagram — это типа как "ВКонтакте", но как компактная социальная сеть. Сейчас аналогов таких точно, как Instagram, в России нет", — объяснил эксперт.

Ранее Роскомнадзор предупредил о решении властей РФ ограничить доступ к Instagram.

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