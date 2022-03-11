В подмосковном Домодедово неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Несколько пулевых отверстий отмечены на кузовах припаркованных автомобилей. Проводятся следственные мероприятия.

"11 марта 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в городе Домодедово на улице Королева мужчина открыл огонь из неустановленного оружия, находясь в одном из многоэтажных домов. Несколько выстрелов попали по припаркованным вблизи автомобилям", — говорится в сообщении Следственного комитета.