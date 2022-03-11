Платформа ЯRUS вновь активно борется с кибератаками

Молодая российская социальная платформа ЯRUS сегодня вновь подверглась жестким атакам хакеров из США и Европы. В пресс-службе компании заявляют, что специалисты круглосуточно работают над нормализацией работы приложения под серьезными нагрузками. В ответ на действия со стороны З количество серверов и в десять раз усиливают защиту системы фильтрации трафика.

Аналитики заключают, что на борьбу с российским стартапом были потрачены миллионы долларов, но специалисты из ЯRUS выдерживают натиск и продолжают усиливать позиции на российском рынке.

ЯRUS — это российский аналог Facebook, Tik-Tok и Youtube. В нём собраны новости, бесплатная музыка, видео без рекламы и афиша событий по регионам.

С начала тестирования приложения к новой платформе присоединились порядка 2 млн человек. В нынешней ситуации с блокировками команда разработчиков ждёт ещё большую волну новых посетителей, так как российские пользователи были огромной частью аудитории на зарубежных платформах.