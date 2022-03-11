Стас Ярушин обратился к иностранным брендам: "Если уходите — уходите!"

Звезду "Универа" Стаса Ярушина очень воодушевило бегство иностранных компаний из России. Актёр боится лишь того, что зарубежные бренды передумают и вернутся.

Ярушин записал видео в своём Instagram-аккаунте. Звезда сериалов обратил внимание на лукавство иностранных фирм, которые заявляют, что приостанавливают свою работу. Он назвал такую политику "хитро****".

"Величайшие шмоточные бренды, а вы что закрылись, у вас что, ремонт? Вы что, собрались открываться? А я против. Вы что, хотите и рыбку съесть, и припарковаться в удобном вам месте?" — обратился к компаниям, которые ещё не определились, что им делать.

Актёр раскритиковал качество иностранной одежды

"Да вашу одноразовую х*** носить вообще невозможно. У нас российские ребята гораздо круче всё могут сделать. Они просто не могут выйти на рынок, потому что торговый центр заполонили какие-то "величайшие бренды"… Если уходите — уходите, не приостанавливайте!" — сказал Ярушин.

Шоумен уверен, что уход иностранных фирм с российского рынка даст возможность развиваться отечественным производителям. Актёр посоветовал молодым людям придумывать что-то новое и занимать открывшиеся ниши.

Ранее закрытию сети американских ресторанов быстрого питания "Макдональдс" в связи с санкциями против России порадовалась Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна.

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