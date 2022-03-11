Сосновский призвал заменить уехавших из России звёзд на молодых и талантливых

Многие известные личности покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Но это даже хорошо, поскольку открывает дорогу молодым. Такое мнение высказал политолог и журналист Александр Сосновский.

"Время молодых наступило. Как здорово, что массовка певцов, актёров и прочей богемы уехали "на воды"! Пусть остаются там", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Он добавил, что теперь самое время отказаться от "замшелого певческого рая" Меладзе, Галкина, Урганта и всей братии, которая не уходит со сцены тридцать лет. Пусть придут молодые, талантливые, юморные и обаятельные, заключил журналист.

С ним согласились и многие из подписчиков:

"Давно пора! А то ж новогодние… смотреть невозможно. Две строчки, две струны на час. Надоели "таланты", — высказалась Maya. "Да они обратно попытаются вернуться и захотят дальше делать на нас большие деньги. Нельзя этого допустить!" — добавил Владимир Богатырёв. "Как точно и правильно!!! Те, кто в сложное время покинул Родину — не нужны ни Родине, ни на Родине! Без шутов и паяцев экономика, которую они обворовывают, никогда не платя налоги, как все мы, без них проживет лучше! Незаменимых нет, а те, кто поливал грязью свою страну и армию — должны быть заменены!!! Никогда больше ни Галкин, ни Ургант, ни им подобные не должны появиться на экранах Российского ТВ! Никогда!!!" — заключил Oleg Aronov.

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