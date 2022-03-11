Охлобыстин о бегстве звёзд из России: "Мир поделился на своих и чужих"

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, собирается ли он последовать примеру своих коллег-артистов, которые улетели из России после начала спецоперации на Украине.

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что не намерен эмигрировать из страны, так как хочет завершить свой жизненный путь на родине.

Охлобыстин воздержался от осуждения звёзд, которые решили пересидеть тревожные времена за рубежом.

"Кто я такой, чтобы осуждать их выбор? Я просто делаю свой. Да, мир поделился на своих и чужих. К сожалению. Я надеюсь, это временное условие. Но сейчас надо трезво осознавать, что происходящее — не конфликт между Россией и Украиной, с которой мы один народ", — цитирует слова Охлобыстин NEWS.ru.

Актёр уверил, что у него никогда не возникало мысли выбрать для проживания какую-либо другую страну, так как эмигранты всегда производили на него "тягостное, депрессивное впечатление".

"Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Хочу жить и умереть здесь, в России", — объяснил артист.

После начала военное спецоперации на Украине за рубеж отправились многие знаменитости. Предпочли наблюдать за ситуацией из других стран Ксения Собчак, Алла Пугачёва, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие.

Примадонна объяснила, что поехала за рубеж в отпуск и на лечение. Такой отъезд, по словам народной артистки СССР, нельзя считать эмиграцией.

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