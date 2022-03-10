Собчак о санкциях: "В отношении россиян — не политиков, не олигархов"

Ксения Собчак объяснила, как простые россияне пострадают от санкций Запада.

Журналистка отметила, что в России живут люди разного достатка, разных профессий, однако санкции коснулись всех, кто проживает и зарабатывает в России.

"Выдохнула, притопнула, хлопнула в ладоши и написала вам пост про санкции в отношении россиян — не политиков, не олигархов", — написала Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Собчак затронула тему, которая волнует её и тех, кто зарабатывает в YouTube.

Звезда ТВ и интернета пожаловалась, что видеохостинг окончательно ограничили монетизацию, поэтому она не сможет получать прибыль от работы на данной площадке.

"Теперь — всё. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?" — спрашивает Собчак.

Она отметила, что работу по "зачистке" частично взял на себя YouTube.

"Те СМИ, которые больше не могут вещать через радио, печать, теперь не смогут зарабатывать и на этой площадке", — написала телеведущая.

Собчак рассказала, что из России уходят иностранные компании — от продуктов питания до электроники и авиадеталей.

"У ООН тут несколько часов назад мелькнула светлая мысль (из-за проблем с экспортом вакцин от коронавируса из РФ). Мысль звучит так: "санкции не должны касаться гражданских лиц”", — написала Ксения Анатольевна.

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