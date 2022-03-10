Маркетолог посоветовал россиянам на время отключаться от информации

Иногда даже абсолютно правдивая информация может вызвать разрушающие последствия для психики и нервов. Поэтому людям стоит от новостной повестки на какое-то время отключаться и включать "режим информационной тишины". Такое мнение выразил маркетолог Роман Носик в беседе с Телеканалом "360".

Специалист рекомендовал находить время и заниматься чем-то, кроме поглощения информации. Например, можно заняться домашними делами, спортом, работой или прогуляться в парке.

По словам Носика, ничего такого, что требует беспрестанного внимания, не произойдёт за два-три часа. Мозг нужно перезагрузить, отвлечься и дать отдохнуть нервной системе.

Эксперт заметил, что режим тишины, когда бои не ведутся, есть даже во время реальной войны. А сейчас каждый из нас стал участниками информационной войны, в которой тоже должен быть такой режим, заключил маркетолог.

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