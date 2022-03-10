В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи для части россиян

Субсидии в размере полной стоимости услуг ЖКУ могут начать выплачивать многодетным семьям в России. Мера также может затронуть и семьи, в которых есть безработные. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с "Известиями".

"Субсидии на оплату ЖКУ предлагается предоставить семьям с тремя и более детьми. Эта мера также может коснуться семей, в которых есть безработные", — пояснила депутат.

В Госдуме также выступили с предложением субсидировать 70% платы за жилищно-коммунальные услуги для людей в возрасте старше 65 лет, отменить банковские комиссии при оплате коммуналки для граждан и ограничить их до 0,1% для управляющих компаний.

Еще одно предложение депутатов касается предоставления отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКУ и снижения сборов на период нестабильной экономической ситуации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен