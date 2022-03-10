Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облака Google и iCloud

Россиянам, у которых хранятся данные в "облаке" Google и iCloud необходимо их скопировать, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, ввиду санкций, если произойдёт сбой в работе облачных хранилищ, то неизвестно как быстро отреагируют регуляторы и отреагируют ли вообще. В такой ситуации пользователи рискуют потерять все данные.

"Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять — большой вопрос", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Зыкова, лучше перенести все свои личные и платёжные данные в российские облачные хранилища. Как подчеркнул эксперт, неизвестно сколько могут продлиться проблемы с оплатой пользовательской подписки на иностранные сервисы.

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