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Автор Екатерина Широкова

Жительнице Читы с инвалидностью грозит СИЗО за то, что её избили полицейские

Общество

Крайне странная история происходит в Чите. Инвалид 3-ей группы Оксана К. рассказала, что после нападения на неё полицейских, теперь именно её объявили в розыск и собираются определить в СИЗО. А за "потасовку" с представителями правоохранительных органов и вовсе грозит до пяти лет заключения.

Жительнице Читы с инвалидностью грозит СИЗО за то, что её избили полицейские

По словам Оксаны К., всё началось в августе 2019 года. Женщина поехала в аэропорт, чтобы поговорить с дочерью, которая не предупредила об отлёте. Там, чтобы "перехватить" своё чадо, Оксана попросила полицейских помочь ей попасть в санитарную зону. Сначала произошла словесная перепалка, а потом стражи порядка начали "распускать руки".

"Я максимум, что делала, так это отмахивалась от них. Затем меня привели в пункт, который размещён в аэропорту, после чего было составлено административное дело, но почему-то на меня", — рассказала женщина информационному порталу Lifedd.

Проведя в отделе четыре часа, женщина написала на полицейских заявление, а те, в свою очередь, составили рапорт о том, что именно она "напала" на правоохранителей.

СИЗО
 

Несмотря на то, что у Оксаны зафиксировали более 60 кровоподтёков, а у полицейских ничего не нашли, дело дошло до суда. Где теперь женщину-инвалида обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Разбирательство тянется в 2019 года. Оксана успела переболеть коронавирусом и долго после него восстанавливалась, из-за чего не смогла лично явиться на заседания.

"Нами было написано ходатайство о приостановке дела в связи с состоянием здоровья, на что суд предложил 5 марта рассмотреть его через Zoom. Однако 5 марта суд начал рассматривать не ходатайство, а дело по существу, хотя УПК РФ не предусматривает такую процедуру", — сообщил адвокат Оксаны Равиль Тугушев.

Суд счёл, что женщина-инвалид, с целым "букетом" заболеваний, в том числе и астмой, просто избегает правосудия и объявил Оксану в розыск. Полицейские же, на заседаниях подтвердили, что испытали боль и моральные страдания от её "нападения". Вскоре Оксану могут поместить в СИЗО. По статье 318 УК РФ ей грозит до 5 лет лишения свободы, либо штраф.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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