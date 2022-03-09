Психолог рассказала, как не переживать по поводу ухода из России брендов одежды

Психолог Юлия Хадарцева прокомментировала уход из России таких известных брендов одежды, как Hermes, Zara, Louis Vuitton и других.

По словам Хадарцевой, большинство россиян относятся к уходу западных компаний из России, как к нарушению личных границ и ограничению свободы действий. Она призвала граждан не относиться к санкциям, как к запрету.

Специалист напомнила, что одежда, обувь и сумки являются просто атрибутами, которые при желании можно купить даже в сегодняшних условиях.

"Все ограничения временны, и, если вам очень сильно хочется купить тот или иной продукт, вы непременно найдёте способ его заполучить. Главное, не впадать в панику и не воспринимать санкции как запрет. Просто обстоятельства в мире сложились так, что на время мы лишены возможности экспресс-получения некоторых товаров иностранного происхождения", — сказала Хадарцева в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что можно "красиво обыграть" уход именитых брендов из РФ и призвала покупать вещи, доверяя интуиции, а не репутации той или иной марки.

Собеседница издания посоветовала россиянам поработать с внутренней самоценностью, чтобы нравиться себе в любой одежде. Хадарцева убеждена, что необходимо научиться любить себя такими, какие мы есть, даже если сейчас у нас нет того, чего хотелось бы.

"Не позволяйте внешним факторам нарушать ваши личные покой и пространство", — подчеркнула Хадарцева.

Ранее на фоне антироссийских санкций со стороны Запада, вызванных спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине, с российского рынка ушли следующие компании:

Visa, Mastercard, Google Pay, PayPal, Apple Pay;

Intel и AMD;

Coca-Cola, McDonald's, KFC;

Audi, BMW, Skoda, Toyota;

Apple, HP, Samsung;

Twitch, Steam, OnlyFans;

Nike, H&M, Zara, Hermes, Louis Vuitton;

Disney, WarnerBros, Sony Pictures, Netflix;

IKEA, Lego и другие.

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