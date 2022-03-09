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Автор Игорь Рябов

Психолог рассказала, как не переживать по поводу ухода из России брендов одежды

Общество

Психолог Юлия Хадарцева прокомментировала уход из России таких известных брендов одежды, как Hermes, Zara, Louis Vuitton и других.

Психолог рассказала, как не переживать по поводу ухода из России брендов одежды

По словам Хадарцевой, большинство россиян относятся к уходу западных компаний из России, как к нарушению личных границ и ограничению свободы действий. Она призвала граждан не относиться к санкциям, как к запрету.

Специалист напомнила, что одежда, обувь и сумки являются просто атрибутами, которые при желании можно купить даже в сегодняшних условиях.

"Все ограничения временны, и, если вам очень сильно хочется купить тот или иной продукт, вы непременно найдёте способ его заполучить. Главное, не впадать в панику и не воспринимать санкции как запрет. Просто обстоятельства в мире сложились так, что на время мы лишены возможности экспресс-получения некоторых товаров иностранного происхождения", — сказала Хадарцева в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что можно "красиво обыграть" уход именитых брендов из РФ и призвала покупать вещи, доверяя интуиции, а не репутации той или иной марки.

Собеседница издания посоветовала россиянам поработать с внутренней самоценностью, чтобы нравиться себе в любой одежде. Хадарцева убеждена, что необходимо научиться любить себя такими, какие мы есть, даже если сейчас у нас нет того, чего хотелось бы.

"Не позволяйте внешним факторам нарушать ваши личные покой и пространство", — подчеркнула Хадарцева.

Ранее на фоне антироссийских санкций со стороны Запада, вызванных спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине, с российского рынка ушли следующие компании:

  • Visa, Mastercard, Google Pay, PayPal, Apple Pay;
  • Intel и AMD;
  • Coca-Cola, McDonald's, KFC;
  • Audi, BMW, Skoda, Toyota;
  • Apple, HP, Samsung;
  • Twitch, Steam, OnlyFans;
  • Nike, H&M, Zara, Hermes, Louis Vuitton;
  • Disney, WarnerBros, Sony Pictures, Netflix;
  • IKEA, Lego и другие.

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