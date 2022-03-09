Россияне демонстрируют поддержку спецоперации нашей армии на Украине

С начала спецоперации вооружённых сил на Украине по всей России прокатилась волна разнообразных акций поддержки. Многие россияне проявили креативность и нестандартные подходы. Практически во всех городах России с 24 февраля начали появляться билборды и граффити с призывами в поддержку российских войск: "Своих не бросаем", "Сила в правде", "Работайте, братья", и другие патриотические лозунги. Они продолжают набирать популярность и сегодня.

Например, многие автомобилисты Петербурга помещают на стекла машин наклейки со знаками Z и V, символизирующие лозунги "За победу", "Задача будет выполнена" и "Сила в правде". Пользователи соцсетей отметили, что это разумный способ выразить свою позицию без лишней "показухи" и несанкционированных митингов.

Автомобилисты Петербурга помещают на стекла машин наклейки со знаками Z и V

В метро Северной столицы также ощущается мощная патриотическая поддержка действий России — на станциях появились многочисленные плакаты и билборды на рекламных щитках с лозунгом "Своих не бросаем". Более того, сотрудники метрополитена предпочли высказать подобным символизмом свою точку зрения на происходящее: у некоторых из них на одежду прикреплена лента в форме буквы "Z".

А в центре Петербурга появилось граффити с изображением верховного главнокомандующего РФ с подписью "Za Россию".

Граффити с изображением верховного главнокомандующего РФ с подписью "Za Россию"

Не отстают от Петербурга и жители других регионов. Так, СМИ сообщают, что на новосибирском общественном транспорте появились логотипы в форме буквы "Z", в том числе и на снегоуборочной технике. К патриотической кампании присоединились как муниципальные ведомства, так и частные подрядчики.

На новосибирском общественном транспорте появились логотипы в форме буквы «Z»

В Нижнем Новгороде сегодня можно наблюдать многочисленные граффити в поддержку спецоперации вооружённых сил РФ на стенах зданий. Стрит-арты выполнены преимущественно с использованием чёрных и красных цветов и гласят: "Слава русскому солдату".

Граффити в поддержку спецоперации вооруженных сил РФ в Нижнем Новгороде

В Курске, кроме распространённых фраз "Zа победу" и "Сила V правде", набирают популярность граффити с изображением Данила Багрова, гласящие: "Сила в правде". Данную фразу герой знаменитого актёра произнёс в фильме Алексея Балабанова 2000 года "Брат-2".

Граффити с изображением Данила Багрова в Курске

В Екатеринбурге пошли дальше и подсветили фасад крупного стадиона "Екатеринбург Арена" надписями "Русская весна" и "Своих не бросаем".

Фасад стадиона «Екатеринбург Арена»

На медиафасаде стадиона в Омске тоже появились яркие надписи в поддержку спецоперации на Украине в форме уже знакомой буквы "Z" и аналогичным с Екатеринбургом слоганом в поддержку вооружённых сил России.

Медиафасад стадиона в Омске

Не отстают в патриотическом порыве поддержать свою страну и российские спортсмены. Так, несмотря на угрозу открытия против него дисциплинарного дела, гимнаст из Обнинска Иван Куляк вышел на награждение Кубка мира в Дохе в форме с буквой Z на груди.

Гимнаст из Обнинска Иван Куляк

Напомним, согласно данным ВЦИОМ, более 70% россиян поддерживают спецоперацию вооружённых сил РФ на Украине.