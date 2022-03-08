У украинцев, берущих продукты у военных РФ, сжигают дома — Поклонская

Наталья Поклонская поведала, как украинцам, находящимся на грани гуманитарной катастрофы, не разрешают брать продукты и медикаменты у военных РФ. Ослушавшимся грозят расправой вплоть до поджогов домов.

Экс-прокурор Крыма облачилась в военную форму и бронежилет и отправилась помогать бедствующим жителям Украины.

Увиденное в "незалежной" потрясло Поклонскую. Она отметила, что чужое влияние, страх и мираж самостоятельности не дают украинцам взглянуть правде в глаза.

Её удивило то, что украинцы запрещают своим согражданам получать помощь у Росгвардии.

"Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания — это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству", — написала Наталья в своём Instagram-аккаунте.

Поклонская рассказала, что в Херсонскую область из России доставляются продукты питания и медицинские препараты, однако те, кто пользуется этой помощью, сильно рискуют.

"В случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов", — объяснила общественная активистка.

Поклонская, которая занимает должность заместитель руководителя Россотрудничества, констатировала, что население Украины оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации,

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен