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Автор Елена Былкина

У украинцев, берущих продукты у военных РФ, сжигают дома — Поклонская

Общество

Наталья Поклонская поведала, как украинцам, находящимся на грани гуманитарной катастрофы, не разрешают брать продукты и медикаменты у военных РФ. Ослушавшимся грозят расправой вплоть до поджогов домов.

У украинцев, берущих продукты у военных РФ, сжигают дома — Поклонская

Экс-прокурор Крыма облачилась в военную форму и бронежилет и отправилась помогать бедствующим жителям Украины.

Увиденное в "незалежной" потрясло Поклонскую. Она отметила, что чужое влияние, страх и мираж самостоятельности не дают украинцам взглянуть правде в глаза.

Её удивило то, что украинцы запрещают своим согражданам получать помощь у Росгвардии.

"Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания — это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству", — написала Наталья в своём Instagram-аккаунте.

Поклонская рассказала, что в Херсонскую область из России доставляются продукты питания и медицинские препараты, однако те, кто пользуется этой помощью, сильно рискуют.

"В случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов", — объяснила общественная активистка.

Поклонская, которая занимает должность заместитель руководителя Россотрудничества, констатировала, что население Украины оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации,

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Российские военные доставляют на Украину гуманитарную помощь.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы наталья поклонская
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