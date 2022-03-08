EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Валуев обратился к соотечественникам: "Настали непростые времена"

Общество

Николай Валуев объяснил, что каждый гражданин РФ должен определиться в своей позиции. Жить по принципу "Моя хата с краю", по мнению спортсмена, уже не получится.

Валуев обратился к соотечественникам: "Настали непростые времена"

Николай Валуев записал видеообращение к россиянам, призвав не прятаться за нейтральной позицией в период, когда идёт спецоперация на Украине

"Я обращаюсь к тебе, к своему соотечественнику. Настали непростые времена. Моя хата с краю? Этот принцип больше не работает. Настало время определиться. Наш президент взвалил на себя огромную ответственность. Я считаю, надо его поддержать. Это очень важно, потому что это касается и тебя, и меня, и будущего наших детей и внуков. Определяйся", — выразил свою точку зрения общественный деятель.

Валуев считает, что Украине отведена особая роль в гигантской геополитической игре. Он отметил, что "события киевского майдана 2014 года включили обратный отсчёт до момента финала дьявольского неоконовского плана."

Валуев заявил, что Владимира Зеленского можно ставить смело на одну доску с великими преступниками мира. Он напомнил, к чему в прошлом веке приводили увлечения идеологемами нацистского толка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ ОБРАТИЛСЯ К РОССИЯНАМ И ПРИЗВАЛ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ / ВАЛУЕВ ПРОСИТ ПОДДЕРЖАТЬ ПУТИНА
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы николай валуев владимир зеленский
Sberbank
Новости
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Валуев обратился к соотечественникам: "Настали непростые времена"
Санкции против России вводят внуки высокопоставленных эсэсовцев
Трасс: последствия санкций против РФ окажутся чувствительными для британцев
Оппозиция Франции призывает выйти из НАТО из-за ситуации на Украине
С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронированы книги 53 тыс. раз
The Hill: от санкций против РФ пострадают простые граждане США
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Алексей Панин: "Теперь я знаю, с кем буду сидеть в одной камере"
На частоте "Эха Москвы" заработает радио Sputnik: историческая справедливость
Популярное
Общество
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Ирина Шлионская Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот Ирина Шлионская Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Мир. Новости мира
Канадцы высмеяли США за план поставок нефти из Венесуэлы: "Мы заменим Россию"
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
Мир. Новости мира
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
Последние материалы
Валуев обратился к соотечественникам: "Настали непростые времена"
Санкции против России вводят внуки высокопоставленных эсэсовцев
Трасс: последствия санкций против РФ окажутся чувствительными для британцев
Оппозиция Франции призывает выйти из НАТО из-за ситуации на Украине
С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронированы книги 53 тыс. раз
The Hill: от санкций против РФ пострадают простые граждане США
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Алексей Панин: "Теперь я знаю, с кем буду сидеть в одной камере"
Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот
На частоте "Эха Москвы" заработает радио Sputnik: историческая справедливость
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников