Валуев обратился к соотечественникам: "Настали непростые времена"

Николай Валуев объяснил, что каждый гражданин РФ должен определиться в своей позиции. Жить по принципу "Моя хата с краю", по мнению спортсмена, уже не получится.

Николай Валуев записал видеообращение к россиянам, призвав не прятаться за нейтральной позицией в период, когда идёт спецоперация на Украине.

"Я обращаюсь к тебе, к своему соотечественнику. Настали непростые времена. Моя хата с краю? Этот принцип больше не работает. Настало время определиться. Наш президент взвалил на себя огромную ответственность. Я считаю, надо его поддержать. Это очень важно, потому что это касается и тебя, и меня, и будущего наших детей и внуков. Определяйся", — выразил свою точку зрения общественный деятель.

Валуев считает, что Украине отведена особая роль в гигантской геополитической игре. Он отметил, что "события киевского майдана 2014 года включили обратный отсчёт до момента финала дьявольского неоконовского плана."

Валуев заявил, что Владимира Зеленского можно ставить смело на одну доску с великими преступниками мира. Он напомнил, к чему в прошлом веке приводили увлечения идеологемами нацистского толка.

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