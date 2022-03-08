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Автор Елена Былкина

На частоте "Эха Москвы" заработает радио Sputnik: историческая справедливость

Общество

Теперь на привычной для слушателей "Эха Москвы" волне можно будет услышать голоса Марии Захаровой, Дмитрия "Гоблина” Пучкова, Евгения Попова.

На частоте "Эха Москвы" заработает радио Sputnik: историческая справедливость

Как сообщает ТАСС, с 9 марта на частоте "Эха Москвы" будет вещать радио Sputnik.

Глава RT Маргарита Симоньян назвала данную рокировку исправлением исторической несправедливости.

"У самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты”, — заявила главред радиостанции Маргарита Симоньян.

Радиостанция будет транслировать передачи прогосударственных журналистов, общественных деятелей и политиков.

1 марта в Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции "Эхо Москвы". Причиной этого решения в Генпрокуратуре назвали размещение на ресурсе информации с призывами к участию в массовых публичных мероприятиях и насильственному свержению конституционного строя. "Эхо Москвы" обвинили также в распространении ложных сведений о спецоперации на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мария захарова маргарита симоньян
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