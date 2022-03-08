Теперь на привычной для слушателей "Эха Москвы" волне можно будет услышать голоса Марии Захаровой, Дмитрия "Гоблина” Пучкова, Евгения Попова.
Как сообщает ТАСС, с 9 марта на частоте "Эха Москвы" будет вещать радио Sputnik.
Глава RT Маргарита Симоньян назвала данную рокировку исправлением исторической несправедливости.
"У самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты”, — заявила главред радиостанции Маргарита Симоньян.
Радиостанция будет транслировать передачи прогосударственных журналистов, общественных деятелей и политиков.
1 марта в Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции "Эхо Москвы". Причиной этого решения в Генпрокуратуре назвали размещение на ресурсе информации с призывами к участию в массовых публичных мероприятиях и насильственному свержению конституционного строя. "Эхо Москвы" обвинили также в распространении ложных сведений о спецоперации на Украине.
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