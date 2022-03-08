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Автор Елена Былкина

В Госдуме объяснили, что оставить Россию без интернета может только Запад

Общество

Автор законопроекта об автономном рунете, замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой рассказал об угрозе отключения интернета со стороны Запада.

В Госдуме объяснили, что оставить Россию без интернета может только Запад

Луговой напомнил, что он предупреждал о том, что за рубежом могут оставить Россию без интернета, если американцы решат блокировать серверные объёмы на своей территории и стран НАТО. Такие меры могут стать очередной санкцией против РФ, связанной со спецоперацией на Украине.

Депутат Госдумы уверен, что в России не станут изнутри отключать интернет своим гражданам.

"Зачем? Люди же пользуются", — цитирует слова парламентария издание "Подъём".

Луговой отмечает, что в стране готовы к таким шагам со стороны Запада.

"По моей информации, так называемое отключение России от интернета не должно быть для нас чем-то ужасающим, сети готовы. Я думаю, мы сможем обеспечить качественный интернет для россиян", — считает Луговой.

Политический деятель объяснил, что сами США не хотят лишать РФ интернета, так как заинтересованы в работе "информационного оружия".

Блокировки в России, по словам Лугового, будут подвергнуты только те соцсети, которые манипулируют сознанием граждан.

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Готовимся к отключению интернета в России?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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