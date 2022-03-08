Автор законопроекта об автономном рунете, замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой рассказал об угрозе отключения интернета со стороны Запада.
Луговой напомнил, что он предупреждал о том, что за рубежом могут оставить Россию без интернета, если американцы решат блокировать серверные объёмы на своей территории и стран НАТО. Такие меры могут стать очередной санкцией против РФ, связанной со спецоперацией на Украине.
Депутат Госдумы уверен, что в России не станут изнутри отключать интернет своим гражданам.
"Зачем? Люди же пользуются", — цитирует слова парламентария издание "Подъём".
Луговой отмечает, что в стране готовы к таким шагам со стороны Запада.
"По моей информации, так называемое отключение России от интернета не должно быть для нас чем-то ужасающим, сети готовы. Я думаю, мы сможем обеспечить качественный интернет для россиян", — считает Луговой.
Политический деятель объяснил, что сами США не хотят лишать РФ интернета, так как заинтересованы в работе "информационного оружия".
Блокировки в России, по словам Лугового, будут подвергнуты только те соцсети, которые манипулируют сознанием граждан.
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