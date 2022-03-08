В Госдуме объяснили, что оставить Россию без интернета может только Запад

Автор законопроекта об автономном рунете, замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой рассказал об угрозе отключения интернета со стороны Запада.

Луговой напомнил, что он предупреждал о том, что за рубежом могут оставить Россию без интернета, если американцы решат блокировать серверные объёмы на своей территории и стран НАТО. Такие меры могут стать очередной санкцией против РФ, связанной со спецоперацией на Украине.

Депутат Госдумы уверен, что в России не станут изнутри отключать интернет своим гражданам.

"Зачем? Люди же пользуются", — цитирует слова парламентария издание "Подъём".

Луговой отмечает, что в стране готовы к таким шагам со стороны Запада.

"По моей информации, так называемое отключение России от интернета не должно быть для нас чем-то ужасающим, сети готовы. Я думаю, мы сможем обеспечить качественный интернет для россиян", — считает Луговой.

Политический деятель объяснил, что сами США не хотят лишать РФ интернета, так как заинтересованы в работе "информационного оружия".

Блокировки в России, по словам Лугового, будут подвергнуты только те соцсети, которые манипулируют сознанием граждан.

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