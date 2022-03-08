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Автор Елена Былкина

В "Современнике" ответили на слухи об эмиграции Чулпан Хаматовой

Общество

Официальный представитель театра "Современник" объяснила, действительно ли Чулпан Хаматова покинула Россию.

В "Современнике" ответили на слухи об эмиграции Чулпан Хаматовой

На вопросы о местонахождении народной артистки РФ Хаматовой ответила Елена Волкова, сотрудник театра "Современник", в которым служит Чулпан.

К слухам об эмиграции артистки в учреждении культуры отнеслись скептически.

"Где вы берёте эту информацию? То Ахеджакова уехала, то теперь Хаматова… Я такой информацией не располагаю. В спектаклях с Хаматовой никаких замен нет", — цитирует слова Волковой издание "Подъём".

В афише значится, что спектакли с участием Хаматовой состоятся на сцене театра "Современник" 15 и 16 марта.

Ранее Telegram-канал "Закулиска" сообщал, что актриса уехала из России в Латвию. Телефон Хаматовой находится вне зоны доступа.

Около года назад стало известно, что Чулпан Хаматова получила вид на жительство в Латвии.

Наблюдения за тем, как звёзды подготавливают себе почту к эмиграции, настораживали Ксению Собчак.

"Они знают что-то, чего не знают остальные?" — задавалась вопросом журналистка.

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Чулпан Хаматова получила вид на жительство в Латвии
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак лия ахеджакова чулпан хаматова театр современник
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