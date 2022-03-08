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Автор Ольга Лазарева

Курские парикмахеры-волонтеры бесплатно стригут беженцев с Украины

Общество

Отряд волонтеров "Траектория красоты" в Курске организовал благотворительную акцию для беженцев с Донбасса. Всем желающим делают стрижку и укладку.

Курские парикмахеры-волонтеры бесплатно стригут беженцев с Украины

Акция прошла 4 марта в курском спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпиец". Волонтёры-парикмахеры подстригли и уложили волосы всем желающим, взрослым и детям.

Отметим, что благотворительные акции проходят по всей стране. Россияне организовывают волонтерские центры для поддержки беженцев с Донецкой и Луганской республик, собирают им гуманитарную помощь. Например, из в подмосковном городе Дмитров было собрано более 4 тонн различных товаров первой необходимости.

Чтобы выразить свою поддержку действиям руководства государства и ВС, россияне проводят различные флешмобы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля и проводится с целью денацификации и демилитаризации страны.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы курск беженцы донбасс
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