Дмитрий Певцов уверен, что от санкций Европы против РФ пострадает сам Запад. Россию же ждёт блестящее будущее, убеждён артист и депутат Госдумы.
Дмитрий Певцов отметил, что разрывы контрактов на Западе с российскими артистами являются результатом политики, демонизирующей всё русское.
Актёр высказался по поводу ущемления прав народной артистки РФ Анны Нетребко и главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. С российскими деятелями культуры перестают сотрудничать на Западе из-за проведения спецоперации на Украине.
"Идёт информационная война, и наш противник, к сожалению, не блещет ни культурой, ни образованием. Пример с министром иностранных дел Британии, которая элементарной географии не знает, или уже ставшая у нас именем нарицательным — Псаки, которая шестой флот к берегам Белоруссии посылала, тому подтверждение", — цитирует слова актёра газета "Взгляд".
Песков объяснил, что санкции Запада следует использовать как шанс для расцвета отечественной культуры — музыки, кинематографа, театра, литературы и т. д.
В Госдуму уже внесли законопроект о поддержке молодых режиссёров, снимающих свои первые ленты.
Козни Запада, по мнению Певцова, послужат к тому, что в стране проснётся интерес к российской литературе. Люди станут посещать музеи, библиотеки, развивать художественное творчество и народные промыслы.
Актёр прогнозирует, что молодёжи будет дан мощный стимул для развития креативной индустрии.
Всего против России с 2014 года было наложено 5532 ограничения по состоянию на 7 марта.
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