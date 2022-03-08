Басков отреагировал на свой заочный арест на Украине

Николай Басков обратился к генпрокурору Украины, который вынес решение об аресте золотого голоса России. Певец предрёк печальную судьбу своим обвинителям.

Российский певец Николай Басков высказался о том, что его заочно арестовал суд Украины.

"Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждёт. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против Вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне", — написал певец в Instagram.

Натуральный блондин российской эстрады поздравил Венедиктову с праздником.

"Только не с 8 марта, а с 18 марта! Кто знает, тот знает! И празднует!" — объяснил исполнитель хита "Шарманка", намекая, вероятно, на день воссоединения Крыма с Россией.

Ранее на Украине обвинили Баскова в "пропаганде и оправдании войны". Согласно вердикту украинского суда, певца ждёт наказание по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

В разряд преступников на Украине записали также Олега Газманова и Никиту Михалкова.

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