Собчак прокомментировала блокировку YouTube-канала Соловьёва

Журналистка Ксения Собчак не удержалась от язвительного комментария по поводу блокировки YouTube-канала Владимира Соловьёва.

Владимир Соловьёв нередко негативно высказывался в адрес Ксении Собчак в своих авторских программах. Журналистка платила коллеге той же монетой.

Она высмеивала Соловьёва за то, что тот имеет дачу в загнивающей Европе, в живописном местечке на озере Комо в Италии. Недвижимости за границей Соловьёв недавно лишился. Его виллу арестовали из-за санкций Запада.

Скоро Владимира Рудольфовича ждал новый удар.

Новость о блокировке YouTube-канала Владимира Соловьёва не оставила Ксению Анатольевну равнодушной.

"Боже, дай мне сил придумать подходящую шутку", — написала журналистка в своём ТГ-канале, комментируя весть о прекращении работы канала Соловьёва на YouTube.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьёва "Соловьев Live". На странице передачи поясняется: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Та же участь постигла и канал "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

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