Михалков высмеял переживающих из-за Украины российских звёзд: "Псевдопатриоты"

Российский режиссёр Никита Михалков с иронией отнёсся к высказываниям представителей российского шоу-бизнеса, которые в последние дни часто «вылезают изо всех щелей», чтобы поделиться своим ценным наблюдением по поводу происходящего на Украине.

В своей программе «Бесогон ТВ» Михалков выразил искреннее непонимание, почему звёзды, на камеру буквально рвущие на себе волосы из-за сострадания к Украине, не едут туда, иди ещё куда-нибудь подальше, где они, по их мнению, чувствовали бы себя более комфортно.

Михалков убеждён, что со стороны звёзд это проявления «псевдопатриотичности», и они всё равно никуда не уедут из России, в которой им якобы так плохо, несмотря на все свои страдания и переживания.

«Почему вы не едете? Вы там тратите деньги, а здесь их зарабатываете», — отметил Михалков.

Не обошёл своим вниманием Михалков и действующего лидера Украины Владимира Зеленского, который поначалу казался ему подающим большие надежды, и в котором он со временем разочаровался.

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