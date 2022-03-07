Доктор Мясников объяснил россиянам, почему плакать и кричать - бесполезно

Известный теледоктор Александр Мясников обратился к россиянам с призывом "потерпеть", сравнив ситуацию с Украиной с раковой опухолью.

"Человек жил, строил планы, и вдруг у него обнаружили опухоль. И в жизни его всё сразу изменилось! Он может плакать и кричать: "За что?! Не хочу!!! Верните мне моё здоровье!" Но дело в том, что слезами и криками делу уже не поможешь", — написал врач в своём ТГ-канале.

По его словам, мы все сейчас живём в состоянии стресса, который уже привёл Украину к образованию раковой опухоли. И именно её российские военные пытаются удалить, потому что, оперируя медицинскими категориями, отказ от лечения и истерика только резко усугубят болезнь".

Размышляя на сакраментальную тему "что делать?", Мясников констатирует:

"Разрез уже сделан, и опухоль должна быть удалена".

То есть, сейчас всем нам нужно набраться терпения и ждать конца операции. И надеяться на благоприятное течение послеоперационного периода:

"Только терпение и мобилизация внутренних сил. Первый шок пройдёт, мы восстановимся и всё будет хорошо"