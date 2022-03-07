Рогозин продекламировал Западу стихотворение Блока: "Мильоны — вас. Нас — тьмы"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин решил рассказать Западу о русских людях и зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы".

Александр Александрович Блок "Скифы" читает Дмитрий Олегович Рогозин

Как пояснил сам Рогозин, на фоне происходящего в мире и растущего напряжения на фоне геополитических решений, так он решил показать особую значимость России в мире.

"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. — продекламировал Рогозин. — "Попробуйте, сразитесь с нами!". Для вас — века, для нас — единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы!".

Блок написал это произведение в 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Это была попытка поэта воззвать к миру и договорится. Однако же, "если придётся дать отпор", то страна это сделает.