В Татарстане учителя проигнорировали ребёнка с сотрясением мозга и раной рта

Пятикласснику из посёлка Озёрный кто-то из одноклассников попал бутылкой по лицу. По словам матери школьника Елены Лучниковой, у мальчика сотрясение мозга и сильная сквозная рана во рту. Женщина утверждает, что сотрудники образовательного учреждения просто проигнорировали ребёнка.

Лучникова рассказала, что инцидент произошёл 1 марта. Точно неизвестно, как случилось ЧП, однако, женщину возмутило поведение руководства школы и учителей.

"Учителя были в курсе, что у сына рана, но никакой помощи ему оказано не было. Сестра Тимофея повела его вместе с одноклассником прополоскать рану водой. От своей дочери я и узнала, что произошло с моим ребёнком, хотя об этом должны были сообщить сотрудники образовательного учреждения. Когда я приехала, педагоги мне сказали, что, если рана промыта водой, то её можно не обрабатывать", — рассказала обеспокоенная мама школьника информационному порталу Lifedd.

По словам женщины, теперь мальчику предстоит длительное лечение, однако, кроме этого, на остальных её детей начали оказывать давление в школе. Лучникова уточнила, что угроз пока не было, но отношение "не дружелюбное".

Корреспондентам информационного порта в школе ничего не пояснили. Как заявила завуч, она уже всё рассказала полиции.