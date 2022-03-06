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Автор Екатерина Широкова

Россияне начали получать спам-звонки с призывом о помощи: повышают тревожность

Общество

Российские операторы сотовой связи сообщили, что россияне начали получать спам-звонки от роботов из-за границы. Как правило, текст звучит один и тот же, на том конце "провода" молят о помощи.

Кроме того, компании фиксируют и рассылку СМС-сообщений с такими же призывами.

"Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам", — пояснили в пресс-службе МТС РИА Новости.

Помочь, естественно, просят финансово. По сообщению регулятора, доверчивые граждане могут попасться на уловку и выслать деньги мошенникам.

"Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", — сообщили СМИ в пресс-службе Tele2.

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