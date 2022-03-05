Топ 100 политиков и бизнесменов, помогающих Донбассу

Наша редакция подготовила рейтинг 100 публичных людей, которые не только на словах поддержали военизированную спецоперацию по денацификации Украины, но и оказали помощь тем, кто пострадал от действий националистических сил Украины и вынужден был бежать с родной земли.

Рейтинг был составлен на основе данных из различных источников, социологических опросов и упоминаний в средствах массовой информации и социальных сетях. Сообщается, что из него специально были исключены члены высшей исполнительной власти России и военные, которые в настоящий момент принимают участие в спецоперации на территории Украины.

Сюда попали представители местных, региональных и федерального законодательных собраний, главы регионов, приютивших беженцев с Донбасса, представители общественных организаций и бизнесмены, оказавшие помощь жителям ЛНР и ДНР.

Первую пятерку возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, следом за ним идет глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично благословил бойцов республики и отправил их на Украину защищать население от действий националистических группировок. В ТОП-10 попали главы Ростовской и Белгородской областей Василий Голубев и Вячеслав Гладков, принявших и разместивших на своей территории самое большое количество беженцев из ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично возглавил сбор средств и вещей для беженцев и лично контролировал их передачу нуждающимся, как только на границах ДНР и ЛНР началась эскалация. Здесь же, в первой десятке спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава партии "Справедливая Россия — За Правду!" Сергей Миронов, глава республики Крым Сергей Аксенов и депутат Госдумы Леонид Слуцкий, участвующий в переговорах с украинской стороной.

Также в рейтинг попало довольно большое количество депутатов Госдумы, которые лично отправились на Донбасс для оказания помощи. Как депутат от Новосибирска Олег Иванинский (16-е место), который вызвался в качестве врача — волонтера для помощи раненым ополченцам ДНР.

В списке оказавших неоценимую помощь нашим людям на Донбассе довольно много представителей малого бизнеса и всего два крупных бизнесмена — петербургский предприниматель Евгений Пригожин (18-е место) и президент якутской алмазодобывающей компании "АЛРОСА" Сергей Иванов (86-е место). Евгений Пригожин с первых дней спецоперации открыто заявил о своей поддержке военной спецоперации на Донбассе, кроме того, наложенные на него санкции назвал "юбилейными" — тридцатыми по счету. Кроме того, организовал дома для беженцев в Петербурге. Сергей Иванов же, напротив до сих пор остается в тени — упоминается он только в связи с запросом к совету директоров о снижении собственной зарплаты и помощи беженцам из ЛДНР, попавшим в Нерюнгринский район Якутии.

Нужно напомнить, что богатейшие российские предприниматели в эти дни стараются воздержаться от публичных оценок военной спецоперации на территории Украины из опасения за свою частную собственность, расположенной на территории других государств и соответствующих санкций. Сообщается, что правительства западных государств уже лишили или собираются лишить движимого и недвижимого имущества Алишера Усманова, Владимира Потанина и Геннадия Тимченко.

Топ-100 публичных людей, которые поддержали спецоперацию на Украине