Топ 100 политиков и бизнесменов, помогающих Донбассу

Наша редакция подготовила рейтинг 100 публичных людей, которые не только на словах поддержали военизированную спецоперацию по денацификации Украины, но и оказали помощь тем, кто пострадал от действий националистических сил Украины и вынужден был бежать с родной земли.
Рейтинг был составлен на основе данных из различных источников, социологических опросов и упоминаний в средствах массовой информации и социальных сетях. Сообщается, что из него специально были исключены члены высшей исполнительной власти России и военные, которые в настоящий момент принимают участие в спецоперации на территории Украины.
Сюда попали представители местных, региональных и федерального законодательных собраний, главы регионов, приютивших беженцев с Донбасса, представители общественных организаций и бизнесмены, оказавшие помощь жителям ЛНР и ДНР.
Первую пятерку возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, следом за ним идет глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Глава Чечни Рамзан Кадыров лично благословил бойцов республики и отправил их на Украину защищать население от действий националистических группировок. В ТОП-10 попали главы Ростовской и Белгородской областей Василий Голубев и Вячеслав Гладков, принявших и разместивших на своей территории самое большое количество беженцев из ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично возглавил сбор средств и вещей для беженцев и лично контролировал их передачу нуждающимся, как только на границах ДНР и ЛНР началась эскалация. Здесь же, в первой десятке спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава партии "Справедливая Россия — За Правду!" Сергей Миронов, глава республики Крым Сергей Аксенов и депутат Госдумы Леонид Слуцкий, участвующий в переговорах с украинской стороной.
Также в рейтинг попало довольно большое количество депутатов Госдумы, которые лично отправились на Донбасс для оказания помощи. Как депутат от Новосибирска Олег Иванинский (16-е место), который вызвался в качестве врача — волонтера для помощи раненым ополченцам ДНР.
В списке оказавших неоценимую помощь нашим людям на Донбассе довольно много представителей малого бизнеса и всего два крупных бизнесмена — петербургский предприниматель Евгений Пригожин (18-е место) и президент якутской алмазодобывающей компании "АЛРОСА" Сергей Иванов (86-е место). Евгений Пригожин с первых дней спецоперации открыто заявил о своей поддержке военной спецоперации на Донбассе, кроме того, наложенные на него санкции назвал "юбилейными" — тридцатыми по счету. Кроме того, организовал дома для беженцев в Петербурге. Сергей Иванов же, напротив до сих пор остается в тени — упоминается он только в связи с запросом к совету директоров о снижении собственной зарплаты и помощи беженцам из ЛДНР, попавшим в Нерюнгринский район Якутии.
Нужно напомнить, что богатейшие российские предприниматели в эти дни стараются воздержаться от публичных оценок военной спецоперации на территории Украины из опасения за свою частную собственность, расположенной на территории других государств и соответствующих санкций. Сообщается, что правительства западных государств уже лишили или собираются лишить движимого и недвижимого имущества Алишера Усманова, Владимира Потанина и Геннадия Тимченко.
Топ-100 публичных людей, которые поддержали спецоперацию на Украине
Вячеслав Володин — спикер Госдумы РФ
Рамзан Кадыров — глава Чечни
Василий Голубев — губернатор Ростовской области
Андрей Воробьев — губернатор Московской области
Андрей Турчак — секретарь Генсовета партии "Единая Россия"
Вячеслав Гладков — Губернатор Белгородской области
Валентина Матвиенко — спикер Совета Федерации
Сергей Миронов — депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия — за правду"
Леонид Слуцкий — депутат Госдумы
Сергей Аксенов — глава Крыма
Сергей Собянин — мэр Москвы
Евгений Куйвашев — губернатор Свердловской области
Виталий Милонов — депутат Госдумы
Михаил Развожаев — губернатор Севастополя
Алексей Гусев — губернатор Воронежской области
Олег Иванинский — депутат Государственной Думы
Рустам Минниханов — президент республики Татарстан
Евгений Пригожин — бизнесмен
Елена Савельева — член Генерального совета "Единой России"
Александр Бречалов — глава Удмуртии
Алексей Дюмин — губернатор Тульской области
Игорь Брынцалов — секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"
Андрей Бочаров — Губернатор Волгоградской области
Сергей Жвачкин — губернатор Томской области
Николай Любимов — губернатор Рязанской области
Денис Майданов — депутат Госдумы, деятель культуры
Игорь Ляхов — Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" ЦФО
Николай Любимов — губернатор Рязанской области
Юрий Станкевич — депутат Государственной Думы
Глеб Никитин — губернатор Нижегородской области
Михаил Ведерников — Губернатор Псковской области
Андрей Джатоедов — мэр Ставрополя
Николай Кузнецов — глава комиссии по образованию, науке и культуре и делам казачества Общественной палаты РО
Сергей Цивилев — Губернатор Кузбасса
Геннадий Зюганов — лидер фракции КПРФ в Госдуме
Андрей Клычков — губернатор Орловской области
Махмуд-Али Калиматов — глава Ингушетии
Захар Прилепин -писатель, политический и общественный деятель
Алексей Ремезков — депутат ГД от Тюменской области
Андрей Артюхов — секретарь регионального отделения "Единая Россия" Тюменской области
Виктор Дерябкин — депутат Государственной Думы
Екатерина Зеленцова — Президент благотворительного фонда "Окно в мир"
Казбек Тайсаев — депутат Госдумы от партии КПРФ
Евгений Осяк — руководитель социального отдела Ростовской епархии
Бадма Башанкаев — Депутат Госдумы
Яна Лантратова — Депутат Госдумы
Мурат Кумпилов — глава республики Адыгея
Татьяна Леонова — Глава администрации Обнинска
Николай Угаслов — депутат Госсовета Чувашии
Александр Дрозденко — губернатор Ленинградской области
Ирина Алешина — Руководитель комитета многодетных семей Саратовской области
Сергей Гаврилов — депутат Госдумы от Воронежской области
Дмитрий Морев — глава Архангельска
Илья Пестерников — бизнес-омбудсмен Севастополя
Валентин Суббот — спикер Брянской областной Думы
Андрей Чекменев — глава ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности
Максим Егоров — врио губернатора Тамбовской области
Роман Ирисов — секретарь отделения партии "Единая Россия" Балаково
Владимир Уйба — глава республики Коми
Евгений Ревенко — депутат Госдумы от Воронежской области
Айсен Николаев — глава республики Саха (Якутии)
Евгений Бакулин — глава Железноводска
Радий Хабиров — глава республики Башкортостан
Александр Афанасьев — спикер горсовета Липецкой области
Артем Кавинов — Депутат Государственной Думы
Франц Клинцевич — лидер Российского Союза ветеранов Афганистана
Геннадий Онищенко — депутат Госдумы РФ
Александр Богомаз — губернатор Брянской области
Юрий Бобрышев — спикер Новгородской областной Думы
Владимир Нетесов — Председатель Воронежской областной Думы
Евгений Лазарев — бизнесмен
Владимир Вавилов — председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой
Андрей Чибис — губернатор Мурманской области
Наталья Хризалифова — предпрениматель Рязанская область
Николай Кузяков — Депутат Пензенской городской думы от фракции "Единая Россия"
Сергей Лисейцев — руководитель гипермаркета "Добрострой" Севастополь
Александр Некристов — глава города Ессентуки
Валерий Радаев — Губернатор Саратовской области
Эдгар Алтунян — крупный предприниматель Башкортостана
Александр Шарифулин — депутат Сахалинской областной Думы
Анатолий Вассерман — депутат Госдумы
Игорь Бабушкин — Губернатор Астраханской области
Александр Поветкин — Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA и WBC
Артем Кирьянов — депутат ГД от Новгородской области
Борис Кулагин — депутат фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Пензенской области
Сергей Иванов — президент компании "Алроса"
Уматгериев Сулейман — генеральный директор ОАО "Росфармация"
Евгений Мальцев — депутат Думы Ямальского района, руководитель предприятия "Ямальские олени"
Николай Угаслов — генеральный директор строительной компании "Тус"
Чудинов Алексей — Генеральный директор ООО "МЕБЕТАЛЬ"
Вальтер Геннадий — Генеральный директор "Любинский молочноконсервный комбинат"
Батталова Энися — руководитель ООО "Коррус — Техникс"
Андрей Никитин — Губернатор Новгородской области
Ильдар Акчурин — депутат Законодательного Собрания Пензенской области
Сергей Киршенко — руководитель военно-патриотического поискового клуба "Русич"
Роман Браславец — предприниматель Краснодарский край
Татьяна Мельник — генеральный директор АО "Концерн Покровский"
Александр Богданов — генеральный директор ООО "Продовольственный фонд Чувашской Республики"
Юрий Степанов — генеральный директор АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ"
Юлия Величко — Зампредседателя общественной палаты Мурманской области
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