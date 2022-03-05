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Автор Ольга Лазарева

Топ 100 политиков и бизнесменов, помогающих Донбассу

Общество

Наша редакция подготовила рейтинг 100 публичных людей, которые не только на словах поддержали военизированную спецоперацию по денацификации Украины, но и оказали помощь тем, кто пострадал от действий националистических сил Украины и вынужден был бежать с родной земли.

Топ 100 политиков и бизнесменов, помогающих Донбассу

Рейтинг был составлен на основе данных из различных источников, социологических опросов и упоминаний в средствах массовой информации и социальных сетях. Сообщается, что из него специально были исключены члены высшей исполнительной власти России и военные, которые в настоящий момент принимают участие в спецоперации на территории Украины.

Сюда попали представители местных, региональных и федерального законодательных собраний, главы регионов, приютивших беженцев с Донбасса, представители общественных организаций и бизнесмены, оказавшие помощь жителям ЛНР и ДНР.

Первую пятерку возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, следом за ним идет глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично благословил бойцов республики и отправил их на Украину защищать население от действий националистических группировок. В ТОП-10 попали главы Ростовской и Белгородской областей Василий Голубев и Вячеслав Гладков, принявших и разместивших на своей территории самое большое количество беженцев из ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично возглавил сбор средств и вещей для беженцев и лично контролировал их передачу нуждающимся, как только на границах ДНР и ЛНР началась эскалация. Здесь же, в первой десятке спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава партии "Справедливая Россия — За Правду!" Сергей Миронов, глава республики Крым Сергей Аксенов и депутат Госдумы Леонид Слуцкий, участвующий в переговорах с украинской стороной.

Также в рейтинг попало довольно большое количество депутатов Госдумы, которые лично отправились на Донбасс для оказания помощи. Как депутат от Новосибирска Олег Иванинский (16-е место), который вызвался в качестве врача — волонтера для помощи раненым ополченцам ДНР.

В списке оказавших неоценимую помощь нашим людям на Донбассе довольно много представителей малого бизнеса и всего два крупных бизнесмена — петербургский предприниматель Евгений Пригожин (18-е место) и президент якутской алмазодобывающей компании "АЛРОСА" Сергей Иванов (86-е место). Евгений Пригожин с первых дней спецоперации открыто заявил о своей поддержке военной спецоперации на Донбассе, кроме того, наложенные на него санкции назвал "юбилейными" — тридцатыми по счету. Кроме того, организовал дома для беженцев в Петербурге. Сергей Иванов же, напротив до сих пор остается в тени — упоминается он только в связи с запросом к совету директоров о снижении собственной зарплаты и помощи беженцам из ЛДНР, попавшим в Нерюнгринский район Якутии.

Нужно напомнить, что богатейшие российские предприниматели в эти дни стараются воздержаться от публичных оценок военной спецоперации на территории Украины из опасения за свою частную собственность, расположенной на территории других государств и соответствующих санкций. Сообщается, что правительства западных государств уже лишили или собираются лишить движимого и недвижимого имущества Алишера Усманова, Владимира Потанина и Геннадия Тимченко.

Топ-100 публичных людей, которые поддержали спецоперацию на Украине

  1. Вячеслав Володин — спикер Госдумы РФ
  2. Рамзан Кадыров — глава Чечни
  3. Василий Голубев — губернатор Ростовской области
  4. Андрей Воробьев — губернатор Московской области
  5. Андрей Турчак — секретарь Генсовета партии "Единая Россия"
  6. Вячеслав Гладков — Губернатор Белгородской области
  7. Валентина Матвиенко — спикер Совета Федерации
  8. Сергей Миронов — депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия — за правду"
  9. Леонид Слуцкий — депутат Госдумы
  10. Сергей Аксенов — глава Крыма
  11. Сергей Собянин — мэр Москвы
  12. Евгений Куйвашев — губернатор Свердловской области
  13. Виталий Милонов — депутат Госдумы
  14. Михаил Развожаев — губернатор Севастополя
  15. Алексей Гусев — губернатор Воронежской области
  16. Олег Иванинский — депутат Государственной Думы
  17. Рустам Минниханов — президент республики Татарстан
  18. Евгений Пригожин — бизнесмен
  19. Елена Савельева — член Генерального совета "Единой России"
  20. Александр Бречалов — глава Удмуртии
  21. Алексей Дюмин — губернатор Тульской области
  22. Игорь Брынцалов — секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"
  23. Андрей Бочаров — Губернатор Волгоградской области
  24. Сергей Жвачкин — губернатор Томской области
  25. Николай Любимов — губернатор Рязанской области
  26. Денис Майданов — депутат Госдумы, деятель культуры
  27. Игорь Ляхов — Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" ЦФО
  28. Николай Любимов — губернатор Рязанской области
  29. Юрий Станкевич — депутат Государственной Думы
  30. Глеб Никитин — губернатор Нижегородской области
  31. Михаил Ведерников — Губернатор Псковской области
  32. Андрей Джатоедов — мэр Ставрополя
  33. Николай Кузнецов — глава комиссии по образованию, науке и культуре и делам казачества Общественной палаты РО
  34. Сергей Цивилев — Губернатор Кузбасса
  35. Геннадий Зюганов — лидер фракции КПРФ в Госдуме
  36. Андрей Клычков — губернатор Орловской области
  37. Махмуд-Али Калиматов — глава Ингушетии
  38. Захар Прилепин -писатель, политический и общественный деятель
  39. Алексей Ремезков — депутат ГД от Тюменской области
  40. Андрей Артюхов — секретарь регионального отделения "Единая Россия" Тюменской области
  41. Виктор Дерябкин — депутат Государственной Думы
  42. Екатерина Зеленцова — Президент благотворительного фонда "Окно в мир"
  43. Казбек Тайсаев — депутат Госдумы от партии КПРФ
  44. Евгений Осяк — руководитель социального отдела Ростовской епархии
  45. Бадма Башанкаев — Депутат Госдумы
  46. Яна Лантратова — Депутат Госдумы
  47. Мурат Кумпилов — глава республики Адыгея
  48. Татьяна Леонова — Глава администрации Обнинска
  49. Николай Угаслов — депутат Госсовета Чувашии
  50. Александр Дрозденко — губернатор Ленинградской области
  51. Ирина Алешина — Руководитель комитета многодетных семей Саратовской области
  52. Сергей Гаврилов — депутат Госдумы от Воронежской области
  53. Дмитрий Морев — глава Архангельска
  54. Илья Пестерников — бизнес-омбудсмен Севастополя
  55. Валентин Суббот — спикер Брянской областной Думы
  56. Андрей Чекменев — глава ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности
  57. Максим Егоров — врио губернатора Тамбовской области
  58. Роман Ирисов — секретарь отделения партии "Единая Россия" Балаково
  59. Владимир Уйба — глава республики Коми
  60. Евгений Ревенко — депутат Госдумы от Воронежской области
  61. Айсен Николаев — глава республики Саха (Якутии)
  62. Евгений Бакулин — глава Железноводска
  63. Радий Хабиров — глава республики Башкортостан
  64. Александр Афанасьев — спикер горсовета Липецкой области
  65. Артем Кавинов — Депутат Государственной Думы
  66. Франц Клинцевич — лидер Российского Союза ветеранов Афганистана
  67. Геннадий Онищенко — депутат Госдумы РФ
  68. Александр Богомаз — губернатор Брянской области
  69. Юрий Бобрышев — спикер Новгородской областной Думы
  70. Владимир Нетесов — Председатель Воронежской областной Думы
  71. Евгений Лазарев — бизнесмен
  72. Владимир Вавилов — председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой
  73. Андрей Чибис — губернатор Мурманской области
  74. Наталья Хризалифова — предпрениматель Рязанская область
  75. Николай Кузяков — Депутат Пензенской городской думы от фракции "Единая Россия"
  76. Сергей Лисейцев — руководитель гипермаркета "Добрострой" Севастополь
  77. Александр Некристов — глава города Ессентуки
  78. Валерий Радаев — Губернатор Саратовской области
  79. Эдгар Алтунян — крупный предприниматель Башкортостана
  80. Александр Шарифулин — депутат Сахалинской областной Думы
  81. Анатолий Вассерман — депутат Госдумы
  82. Игорь Бабушкин — Губернатор Астраханской области
  83. Александр Поветкин — Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA и WBC
  84. Артем Кирьянов — депутат ГД от Новгородской области
  85. Борис Кулагин — депутат фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Пензенской области
  86. Сергей Иванов — президент компании "Алроса"
  87. Уматгериев Сулейман — генеральный директор ОАО "Росфармация"
  88. Евгений Мальцев — депутат Думы Ямальского района, руководитель предприятия "Ямальские олени"
  89. Николай Угаслов — генеральный директор строительной компании "Тус"
  90. Чудинов Алексей — Генеральный директор ООО "МЕБЕТАЛЬ"
  91. Вальтер Геннадий — Генеральный директор "Любинский молочноконсервный комбинат"
  92. Батталова Энися — руководитель ООО "Коррус — Техникс"
  93. Андрей Никитин — Губернатор Новгородской области
  94. Ильдар Акчурин — депутат Законодательного Собрания Пензенской области
  95. Сергей Киршенко — руководитель военно-патриотического поискового клуба "Русич"
  96. Роман Браславец — предприниматель Краснодарский край
  97. Татьяна Мельник — генеральный директор АО "Концерн Покровский"
  98. Александр Богданов — генеральный директор ООО "Продовольственный фонд Чувашской Республики"
  99. Юрий Степанов — генеральный директор АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ"
  100. Юлия Величко — Зампредседателя общественной палаты Мурманской области
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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