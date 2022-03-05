Ограничение на канал RT мог выдать сам Telegram: "Просьба европейских властей"

Подписчики сразу из нескольких стран пожаловались, что не могут войти на официальный Telegram-канал RT из-за неизвестной ошибки. Как пояснили сами СМИ, возможно, ограничить доступ могли в самом мессенджере.

"Ограничение на канал RT на русском выдано самим Telegram, вероятно, по обращению европейских властей, сообщили нам в TG STAT", — говорится в сообщении RT.

Как ранее сообщали в СМИ, жалобы на некорректную работу поступали из следующих стран:

Франции,

Германии,

Эстонии,

Латвии,

Литвы,

Бельгии.