Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине Нурмагомеду Гаджимагомедову. Офицер российской армии погиб в ходе спецоперации, повторив подвиг русского лётчика Романа Филиппова: попав в окружение группы нацистов, он подорвал себя гранатой. Ему было 25 лет.
О молодом офицере 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ рассказал его отец.
По словам Гаджимагомедова-старшего, Нурмагомед "не мог поступить по-другому":
"Он всегда говорил: папа, я никогда в жизни ни перед кем на колени не встану".
По словам отца, сын был ему и другом, и коллегой.
Окончил Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, был в двух командировках в Сирии. После этого был назначен командиром роты. И погиб, защищая людей от нацистов.
У Нурмагомеда Гаджимагомедова осталась жена и маленькая дочка.
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