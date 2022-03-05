"Он не мог поступить иначе": о герое России Гаджимагомедове рассказал отец

Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине Нурмагомеду Гаджимагомедову. Офицер российской армии погиб в ходе спецоперации, повторив подвиг русского лётчика Романа Филиппова: попав в окружение группы нацистов, он подорвал себя гранатой. Ему было 25 лет.

О молодом офицере 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ рассказал его отец.

По словам Гаджимагомедова-старшего, Нурмагомед "не мог поступить по-другому":

"Он всегда говорил: папа, я никогда в жизни ни перед кем на колени не встану".

По словам отца, сын был ему и другом, и коллегой.

Окончил Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, был в двух командировках в Сирии. После этого был назначен командиром роты. И погиб, защищая людей от нацистов.

У Нурмагомеда Гаджимагомедова осталась жена и маленькая дочка.