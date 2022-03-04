"Он очень любил жизнь": друзья о погибшем на Украине капитане-танкисте

"Есть такая профессия — Родину защищать". И есть долг — умереть за неё, если будет нужно. Чуть более недели продолжающаяся спецоперация по принуждению Украины к миру уносит жизни российских солдат. По официальным данным Минобороны на 2 марта, погибли 498 солдат и офицеров.

Челябинская область простилась с 36-летним танкистом Константином Глушко. Как рассказал Телеканалу "360" его друг детства Владимир Корнев, он был потомственным военным:

"Отец и мать служили в горячих точках, сыновья-близнецы пошли по стопам родителей. Брат Константина тоже воюет. Говорят, сейчас он в Сирии. Будучи выпускником Челябинского танкового училища, Костя служил в мотострелковых войсках на юге России. Он любил жить, родители воспитали его патриотом, как и они сами".

А капитан Глушко, в свою очередь, передал это своим детям: двое старших сыновей — кадеты Рязанского военного училища.

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