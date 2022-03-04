EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Политолог о засилии фейковых новостей: "Доверять может только глупый человек"

Общество

Политолог, историк, профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему в условиях военных действий нельзя негативно оценивать свою армию.

Политолог о засилии фейковых новостей: "Доверять может только глупый человек"

Пономарёва согласилась со словами актёра и режиссёра Сергея Бодрова, который отмечал, что, когда идет война, ругать свою армию нельзя, даже если страна не права.

"Он оказался мудрее многих из нас, и еще тогда, в 1990-е годы сказал о том, что в условиях военных действий негативно как-то оценивать свою армию недопустимо", — выразила свою точку зрения эксперт.

Паника — самое плохое чувство

Пономарёва предостерегла россиян от принятия важных решений в состоянии паники, связанных с началом спецоперации на Украине

"Паника — это самое плохое чувство, которое может быть в условиях критических действий. И многие решения принимаются неверные именно в условиях паники. Начиная, скажем, от снятия рублей со счетов и перевод их в валюту и так далее, заканчивая верой тем или иным непроверенным сведениям", — объяснила профессор МГИМО.

Кому можно верить?

Политолог объяснила, каким источникам следует доверять в условиях информационного противостояния. Она призвала прислушиваться только к официальным источникам, так как за данную информацию отвечают официальные лица.

Политолог перечислила источники, которым можно доверять: РИА-новости, ИТАР-ТАСС, пресс-служба, министерство обороны, пресс-служба ФСБ.

"Есть множество каналов, которые "Телеграм"-каналов, YouTube-каналов, которые проявили себя за последние годы, зарекомендовали, получили некий статус и доверие то, что они не работают с фейковой и ложной информацией. Если, например, какой-нибудь оппозиционный "Телеграм", который вещал на Белоруссию два года назад, полностью уже разоблачен — то, что он использовал постоянно фейковые новости. Но доверять ему может только совершенно глупый человек, неискушенный", — объяснила Пономарёва.

Как создаются фейки

Политолог объяснила, почему она отписалась от всех оппозиционных каналов.

"Потому что противно читать, и уровень ненависти именно к своей стране, к России, к своей армии, зашкаливает. И более того, это постоянная ложь. Потому что каждый фактически пост в оппозиционном канале надо перепроверять. Но на это сейчас времени нет, и в 90% он оказывается ложным. Либо дается, например, показывается взрыв дома, а пишется, например, что это российская армия сделала, хотя это не она сделала. Взрыв действительно имел место, но это не российская армия сделала. И таких примеров великое множество", — отметила эксперт.

Пономарёва призвала проверять источники информации, прежде чем принимать что-то на веру.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Оппозиционные каналы захлестнула волна фейков о событиях на Украине
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы елена пономарёва
Sberbank
Новости
Песков рассказал, готов ли Путин к переговорам с Зеленским и Байденом
Сотрудник Гостомеля рассказал, как ВСУ уничтожили Ан-225 "Мрия"
ЕК приостановила программы трансграничного сотрудничества с РФ и Белоруссией
Учёный оценил отмену поставок процессоров Intel: "Помогут Китай и Казахстан"
Депутат Бундестага Котре: санкции против РФ сильно ударят по экономике ФРГ
Политолог о засилии фейковых новостей: "Доверять может только глупый человек"
Брухунова заявила, что готова бесплатно рекламировать малый бизнес
Минобороны РФ: командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" уничтожен в ДНР
Какой ценой достанется России победа в спецоперации на Украине
"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"
Популярное
Мир. Новости мира
Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят

Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.

Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Бывший СССР
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Политика. Новости и аналитика
Россия полностью остановила поставки нефти в США
Мир. Новости мира
Экс-глава МИД Австрии: Россия не могла до бесконечности говорить об опасениях
Любовь Степушова Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули Любовь Степушова Ирина Шлионская Память с возрастом ухудшается из-за обилия знаний Ирина Шлионская Марина Курако Какие страны не откажутся от российских туристов, рассказал эксперт Марина Курако
Мир. Новости мира
Зачем Зеленскому истерика по поводу "танков с тепловизорами, бьющих по АЭС"
Происшествия
Украинские каратели от ВСУ расстреляли в упор две семьи их Харькова
Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая
Экономика и бизнес
Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая
Последние материалы
Сотрудник Гостомеля рассказал, как ВСУ уничтожили Ан-225 "Мрия"
ЕК приостановила программы трансграничного сотрудничества с РФ и Белоруссией
Учёный оценил отмену поставок процессоров Intel: "Помогут Китай и Казахстан"
Депутат Бундестага Котре: санкции против РФ сильно ударят по экономике ФРГ
Политолог о засилии фейковых новостей: "Доверять может только глупый человек"
Брухунова заявила, что готова бесплатно рекламировать малый бизнес
Минобороны РФ: командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" уничтожен в ДНР
Какой ценой достанется России победа в спецоперации на Украине
"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников