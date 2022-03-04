Политолог о засилии фейковых новостей: "Доверять может только глупый человек"

Политолог, историк, профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему в условиях военных действий нельзя негативно оценивать свою армию.

Пономарёва согласилась со словами актёра и режиссёра Сергея Бодрова, который отмечал, что, когда идет война, ругать свою армию нельзя, даже если страна не права.

"Он оказался мудрее многих из нас, и еще тогда, в 1990-е годы сказал о том, что в условиях военных действий негативно как-то оценивать свою армию недопустимо", — выразила свою точку зрения эксперт.

Паника — самое плохое чувство

Пономарёва предостерегла россиян от принятия важных решений в состоянии паники, связанных с началом спецоперации на Украине.

"Паника — это самое плохое чувство, которое может быть в условиях критических действий. И многие решения принимаются неверные именно в условиях паники. Начиная, скажем, от снятия рублей со счетов и перевод их в валюту и так далее, заканчивая верой тем или иным непроверенным сведениям", — объяснила профессор МГИМО.

Кому можно верить?

Политолог объяснила, каким источникам следует доверять в условиях информационного противостояния. Она призвала прислушиваться только к официальным источникам, так как за данную информацию отвечают официальные лица.

Политолог перечислила источники, которым можно доверять: РИА-новости, ИТАР-ТАСС, пресс-служба, министерство обороны, пресс-служба ФСБ.

"Есть множество каналов, которые "Телеграм"-каналов, YouTube-каналов, которые проявили себя за последние годы, зарекомендовали, получили некий статус и доверие то, что они не работают с фейковой и ложной информацией. Если, например, какой-нибудь оппозиционный "Телеграм", который вещал на Белоруссию два года назад, полностью уже разоблачен — то, что он использовал постоянно фейковые новости. Но доверять ему может только совершенно глупый человек, неискушенный", — объяснила Пономарёва.

Как создаются фейки

Политолог объяснила, почему она отписалась от всех оппозиционных каналов.

"Потому что противно читать, и уровень ненависти именно к своей стране, к России, к своей армии, зашкаливает. И более того, это постоянная ложь. Потому что каждый фактически пост в оппозиционном канале надо перепроверять. Но на это сейчас времени нет, и в 90% он оказывается ложным. Либо дается, например, показывается взрыв дома, а пишется, например, что это российская армия сделала, хотя это не она сделала. Взрыв действительно имел место, но это не российская армия сделала. И таких примеров великое множество", — отметила эксперт.

Пономарёва призвала проверять источники информации, прежде чем принимать что-то на веру.

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