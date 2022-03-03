В правительстве решили повышать пенсии несколько раз в год

Кабмин России предложил депутатам Госдумы предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий. Об этом говорится в проекте закона об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, который 3 марта был внесен в Госдуму, сообщают "Ведомости".

Документом предусматривается несколько инструментов в ответ на ситуацию через изменение суммы выплат пожилым россиянам. В течение года правительство России сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, об увеличении размера доплаты к страховой пенсии, а также о повышении стоимости пенсионного коэффициента.

В настоящее время страховые пенсии индексируются один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год.

Социальные пенсии согласно закону о государственном пенсионном обеспечении подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период.

Напомним, депутат Госдумы Николай Арефьев подсчитал, что россиянину в случае потери работы, чтобы хоть как-то прожить, пока ищет новую, надо иметь подушку безопасности "хотя бы" в миллион рублей. А к лету эта цифра — с учётом инфляции — вырастет до 1,5 млн.

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